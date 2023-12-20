Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde bir otomobil Pazarcık Devlet hastanesi otoparkında 2 yaşındaki çocuğu görmeyerek çarptı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde Hastane otoparkında seyir halindeki bir araç 2 yaşındaki çocuğu ezdi.

Pazarcık Devlet Hastanesi otoparkında M. D isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçla otopark içerisinde seyir halinde iken yaya olan Miray İ. (2) isimli çocuğun araç önüne birden çıkması sonucu yaralamalı kaza meydana geldi. 2 yaşındaki Bebek Miray İ. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.