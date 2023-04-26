Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının dahil edilmesiyle yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olmasının önü açılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının başında yıllık alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı hadleri geliyor.

Bu kapsamda, 2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar ve bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor, pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.