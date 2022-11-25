Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe Kılıç Harekâtı başarıyla devam ediyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli savunma bakanı Hulusi akar. Harekatla ilgili bilgiler paylaştı.

Bakan Akar, “Harekât, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi.