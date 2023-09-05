Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Kahramanca verilen mücadeleden ise bugün acı bir haber geldi.

Mehmetçik şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

2 kız çocuğu olduğu öğrenildi

Şehidin acı haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan yakınlarına ulaştı. Haberi alan eşi Sevgi Sipahi gözyaşlarına boğuldu.

5 yıllık evli olan, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuk babası şehit Sipahi'nin cenazesi, yarın öğle vakti Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit olduPençe şehidi Ünal Sipahi ve eşi

Acı haberi alan aile yola düştü

11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin babası Nihat ile annesi Zeynep Sipahi'nin memleketleri Kayseri'de oldukları, acı haberi alınca İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Komando Astsubay Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.