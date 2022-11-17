kayıtlı piyade uzman Çavuş Sinan İnak, terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü.
Hakkari’de yapılacak törenin ardından Osmaniye’ye getirilecek olan şehidimiz Sinan İnak, daha sonra Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.
kayıtlı piyade uzman Çavuş Sinan İnak, terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü.
Hakkari’de yapılacak törenin ardından Osmaniye’ye getirilecek olan şehidimiz Sinan İnak, daha sonra Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.
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