Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, Maarif Mahallesi Batı Çevre Yolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkan 46 ALD 384 plakalı otomobil takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir başka kazada ise şehir merkezinde bir otomobil, market önünde motosiklete çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Gaziantep Yolu Uygulama Noktası’nda durdurulmak istenen uyuşturucu şüphelisi polise çarparak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan Ö.C’nin üzerinden ve adresinde 141,68 gram metamfetamin ile 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Kazalarda ve olaylarda ölen olmazken yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.