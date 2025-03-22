3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, güçlü rakibi Orduspor’u kendi evinde 3-0 mağlup ederek zirveye yaklaşmış oldu. Merkez-1 Futbol Sahası'nda taraftarlarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk yarısı 1-0 sona eren maçta rakibine büyük üstünlük sağladı.

Ancak, maçın devre arası ve sonundaki gerginlikler nedeniyle her iki kulüp PFDK’ya sevk edildi. PFDK, 20.03.2025 tarihli toplantısında aldığı kararlarda Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor’a çeşitli cezalar verdi. Buna göre, kulüp; taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 24.000 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca'nın akredide edilmediği alanlarda bulunmasından ve rakip takım mensubuna hakaret etmesinden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.500 TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi. Antrenör Dede Çelik de rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.750 TL para cezası aldı.

Orduspor 1967 ise, Kahramanmaraş’tan aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından aynı toplantıda PFDK tarafından cezalandırıldı. Kulüp başkanı İsa Akçay, cezaya uymama eylemi nedeniyle 18 ay hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, kulüp görevlisi Tugay Yılmaz da rakip takım mensubuna hakareti nedeniyle 11 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

