PFDK, haftanın maçlarıyla alakalı kararlarını açıkladı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trezeguet'ye küfrettiği gerekçesiyle sevk edildiği kuruldan sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.

Samet'e ceza yok
Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

Zaniolo 2 maç ceza aldı
Öte yandan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.