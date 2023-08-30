Kahramanmaraş’ın tek alışveriş merkezi olan Piazza AVM asrın felaketinde aldığı hasar sonucu yapı da oluşan hasarların inşa işlemlerinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını vatandaşlara açtı.

Piazza AVM 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan yerlerden biriydi. Depremlerden önce vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret edilen ve bünyesinde alışveriş, eğlence, yemek hizmeti gibi çeşitli sosyal aktivite mekânlarını barındıran AVM, depremlerin üzerinden geçen yaklaşık 7 aylık süre boyunca tadilat gördü.

Zafer bayramı dolayısıyla bando ve kortej gösterisinin yapılacağı açılışta, çocuk panayırı da kurularak özel çeşitli etkinliklerde yapıldı.