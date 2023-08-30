6 Şubatta Meydana Gelen Depremde Hasar Alan Piazza Mado Tadilat Sürecinin Hemen Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramında Gerçekleştirdiği Açılışla Kapılarını Vatandaşlara Açtı.

Genç Ve Başarılı İş İnsanı Mustafa Kabakçı Tarafından Kahramanmaraş’a Tekrar Kazandırılan Piazza Mado’nun Açılışa Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur MHP İl Başkanı Vahit Demiröz Ve Misafirlerin Katılımı İle Gerçekleştirildi.

Kiyap Group Yönetim Kurulu Başkanı Ve Piazza Mado İşletmecisi Mustafa Kabakçı Tüm Kahramanmaraş Halkını Beklediklerini Söyledi.