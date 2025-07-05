Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına 3 Jandarma Timi, 5 itfaiye aracı, 10 personel, 2 su tankı ve 1 helikopterle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında can kaybı yaşanmadı.

Yapılan kamera ve istihbarat çalışmaları sonucu, yangın sonrası motosikletle bölgeden uzaklaştığı belirlenen A.B.T. (37) ve M.T. (45) isimli şahıslar metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan mülakatta, piknik amacıyla yaktıkları ateşi söndüremeyip kaçtıklarını söylediler. M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.