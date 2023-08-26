Pişkin Çelik ülke genelinde dev projelere imza atmaya devam ediyor.
1997 yılında İstanbul’da kurulan metal ve çelik konstrüksiyon sektörünün öncü isimlerinden Pişkin Çelik, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ne oluşturduğu üretim tesisiyle kaliteli, sağlam ve güvenilir hizmet veriyor.
Özellikle konteyner, köprü, fabrika, besi çiftliği ve baraj kurulumu alanlarında etkin olan Pişkin Çelik, nitelikli projeleri hayata geçiriyor.
Fabrika kurulumlarında çelik konstrüksiyon işinde 26 yıllık tecrübesiyle çözüm ortağı olmaya devam ediyor.
Faaliyetler hakkında bilgiler veren Pişkin Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Pişkin, firmanın bölgede ilgi odağı haline geldiğini belirtti.