Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri tarafından 6 ayrı noktada eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda plakasız ve ruhsatsız motosikletler durdurulurken, sürücülerin kimlik ve GBT sorgulamaları yapıldı. Alkolmetre ile alkol denetiminden geçirilen sürücüler, trafikte risk oluşturabilecek durumlar açısından titizlikle kontrol edildi.

Çok sayıda araç ve motosikletin incelendiği denetimlerde, evrakları eksik olan veya trafik kurallarını ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı.

İlçe genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak yürütülen denetimler, vatandaşların takdirini topladı. Yetkililer, bu tür uygulamaların yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.