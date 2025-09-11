Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E. poligona girerek iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı. Olayın ardından güvenlik güçleri alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, poligondan silah ve mermileri alarak kayıplara karışan H.E.’nin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Otomobil Çalmaya Çalıştı

Şüphelinin aynı ilçede bir otomobil bayisine girdiği ve araç çalmaya teşebbüs ettiği ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Bayiye zarar vererek kaçan H.E.’nin daha sonra Ahır Dağı eteklerine yöneldiği tespit edildi.

Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Şüphelinin hem otomobil bayisinde hem de Ahır Dağı bölgesindeki bazı bağ evlerine girmeye çalıştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Polis ekipleri hem şehir merkezinde hem de Ahır Dağı eteklerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 16 yaşındaki H.E.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.