Şehrin ekonomik kalkınmasına yön veren çalışmaları, girişimcilere sunduğu destekleri ve bölgesel üretim gücünü artırma vizyonu ile öncü bir rol üstlenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), afet sonrası toparlanma sürecinde de iş dünyasının yanında olmayı sürdürürken, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yürütülen “Afet Sonrası Yeniden İnşa: Girişimcilik Destek Programı” Demo Günü programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TEPAV Sürdürülebilirlik Çalışmaları Program Direktörü Sibel Güven, TEPAV İnovasyon Çalışmaları Program Direktörü Selin Arslanhan, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Afet sonrası toparlanma sürecinde girişimciliğin önemi ve yenilikçi iş fikirlerinin bölgesel kalkınmadaki rolünün öne çıktığını belirten KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ın ekonomik gücünü artırmak, üretim kapasitesini geliştirmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Şehrimizin potansiyelini ortaya çıkaracak her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Bu program, afet sonrası sadece yeniden ayağa kalkmak için değil; aynı zamanda daha yenilikçi, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurmak için çok kıymetli bir fırsat sunuyor.”

TEPAV Sürdürülebilirlik Çalışmaları Program Direktörü Sibel Güven ve TEPAV İnovasyon Çalışmaları Program Direktörü Selin Arslanhan da yaptıkları sunumlarda, afet sonrası girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür programların bölge ekonomisinin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Program kapsamında, girişimciler afet sonrası dönemde geliştirdikleri yenilikçi iş modellerini ve projelerini yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve ilgili kurumlarla paylaşma fırsatı buldu.

Katılımcılar, projelerin bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkıları değerlendirdi ve iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulundu.