Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı münasebetiyle polis sorumluluk bölgesinde kurulan kurban pazarlarında güvenlik tedbirlerini artırdı.

Polis ekipleri, pazar yerlerini ziyaret ederek hem kurbanlık satışı yapan esnafı hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşları çeşitli dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. Yetkililer, sahte para, dolandırıcılık ve tırnakçılık gibi suçlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara, alışverişlerinde sahte para kontrolleri yapmaları, tanımadıkları kişilere karşı temkinli olmaları ve şüpheli durumları derhal polise bildirmeleri önerildi. Bu bilinçlendirme çalışmaları ile vatandaşların ve esnafın bayram dönemini huzur ve güven içinde geçirmesi hedefleniyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, bayram süresince benzer denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.