Kahramanmaraş’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve öğrencileri, Hasan Balcı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Hürriyet Anaokulu Müdürü ve öğrencileri, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri ile Fatih İlkokulu idarecileri ve öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Emniyet Müdür Yardımcıları ve emniyet personelini ziyaret etti.

Ziyaretlerde öğrenciler, polis haftasını kutlayarak emniyet teşkilatına teşekkür etti. Emniyet personeli ise minik ziyaretçilere polislik mesleği hakkında bilgi vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.