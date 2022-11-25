SFPD'nin robotları öncelikle bomba imha ve gözetleme için tasarlanmış olsa da, polis bunların "öldürücü güç seçeneği" olarak son çare olarak kullanılabileceğini söylüyor.

SFPD'nin askeri tarzdaki tüm teçhizatını nasıl kullanmayı planladığını ortaya koyan bir belgede departman, "robotların yalnızca halkın veya memurların can kaybı riskinin yakın olduğu zaman ölümcül bir güç seçeneği olarak kullanılacağını" yazdı.

Şehir yetkilileri, "robotlar kimseye karşı güç kullanmak için kullanılmayacaktır" şeklinde bir satır ekleyerek teklife karşı çıktılar.

Ancak, belgeler incelenmek üzere SFPD'ye geri gönderildiğinde, polisler satırın üstünü çizdi ve metni orijinal haline geri getirdi.

Belgeler salı günü San Francisco merkezli bir haber sitesi olan Mission Local tarafından yayınlandı.

Yönetim kurulunun tamamı önümüzdeki salı günü politikayı oylayacak.

Geçen ay, komşu Oakland'daki polis, benzer bir belgeden şüphelileri öldürmek için robotları kullanmalarına izin verecek metni çıkardı.

Kaliforniya eyaletinin tamamındaki polis departmanları, geçen yıl çıkarılan bir eyalet yasası gereği askeri silah stoklarını bildirmelerini ve kullanılabilecekleri durumları belirlemelerini gerektirdiğinden, benzer politika belgelerini şehir yetkililerine gönderiyor.