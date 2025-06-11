Kahramanmaraş’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması kesinlikle yasaklanan dağ keçileri, bu kez Onikişubat ilçesine bağlı Tömek Bağ Evleri civarında cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere mevkiinde de görülen dağ keçileri büyük bir heyecan uyandırdı.

Yerleşim yerlerine oldukça yakın alanlara kadar inen dağ keçileri, kısa süreli görüntülenmelerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına doğru gözden kayboldular.

Son yıllarda alınan koruma önlemleri ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde dağ keçilerinin popülasyonunda artış gözlemleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altında tutulan bu yaban hayvanları, özellikle dağlık ve sarp bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Uzmanlar, dağ keçilerinin yaşam alanlarına saygı gösterilmesi ve bu tür karşılaşmalarda vatandaşların sessiz kalıp hayvanları rahatsız etmemesi gerektiğini vurguluyor. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dağ keçilerinin avlanmasına karşı ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Kahramanmaraş’ta bu tür görüntülerin artması, yaban hayatının korunmasına yönelik çabaların olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya ve doğayı birlikte korumaya davet ediyor.