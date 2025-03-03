Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

“Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” mottosuyla organize edilen programlar kapsamında, ilahiyatçı - yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşide Prof. Ay, Ramazan ayının manevi iklimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oruç ibadetinin bireyin ruhsal ve bedensel dünyasına kazandırdığı faydalardan bahseden Ay, aynı zamanda Ramazan ayının bireysel ve toplumsal yaşaa kattığı değerler üzerine de çarpıcı örnekler sundu.

Ramazan’ın, sadece aç kalmak değil, aynı zamanda sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, bu mübarek ayın manevi kazançlarını en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda vatandaşlar, Ramazan ayının ruhunu derinlemesine hissettiklerini ifade etti. Etkinliğin kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirten katılımcılar, programın düzenlenmesine vesile olan Büyükşehir Belediyesi ve değerli bilgilerini paylaşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’a teşekkür etti.