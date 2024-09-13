Kalp krizi riskine dikkat çeken KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, kalp krizi nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, kalp krizi riskini artıran en önemli faktörlerin başında sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve obezitenin geldiğini belirtti.

Eroğlu, “Sigara içmek, kalp damarlarını tıkayarak kan akışını engelliyor. Yüksek tansiyon ise damar duvarlarına zarar vererek kalbin iş yükünü artırıyor. Obezite ise vücutta aşırı yağ birikimi nedeniyle kalp krizi riskini artıran bir başka önemli faktör” dedi.

Kalp krizi belirtilerinin genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, bulantı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Erken müdahale, kalp krizinin ölümcül etkilerini azaltmada kritik rol oynar” diye konuştu.

Kalp krizi tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerin ilaç tedavisi, anjiyo ve cerrahi müdahale olduğunu belirten Eroğlu, “İlaç tedavisi ile pıhtıların çözülmesi sağlanırken, anjiyo ile tıkalı damarlar açılır. Gerektiğinde ise cerrahi müdahale ile by-pass gibi yöntemler uygulanır” dedi.

Prof. Dr. Eroğlu, kalp krizi riskini azaltmak için sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz yapılması ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların kontrol altına alınmasının kalp sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu