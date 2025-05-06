Bu haftaki programın konuğu, Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu oldu. Karabekiroğlu, bir grup aktivistle birlikte gerçekleştirdiği Mısır ziyareti sırasında edindiği deneyimleri paylaştı. Programda, Gazzeli yaralılar, yerinden edilmiş insanlar ve bölgedeki insani yardımlar üzerine gözlemlerini aktaran Karabekiroğlu, bölgedeki son gelişmelere dair önemli bilgiler verdi.

Karabekiroğlu’nun anlattıkları, Gazze’deki insani durumun derinlemesine anlaşılması açısından büyük bir yankı uyandırdı. İzleyiciler, bölgedeki zorlukların ve yapılan yardımların detaylarını Haber Ötesi’nde öğrenme fırsatı buldu.

Haber Ötesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemin nabzını tutmaya ve izleyicilere özel içerikler sunmaya devam ediyor.