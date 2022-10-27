Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Fatma Şahin; yeşil şehirler kavramı çerçevesinde sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve karbon salınımını azaltacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünyadaki küresel iklim değişikliklerine ilişkin sayısal verilerin de aktarıldığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve oylanmasıyla noktalandı.

El Birliğiyle Çalışıyoruz

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularında ulusal ve küresel ölçekte neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Gündem maddelerimizi görüşerek karara bağladık. Fatma Şahin Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimiz ve ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Toplantımızın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.