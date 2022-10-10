Uluslararası göç örgütü yetkililerinin de katılım sağladığı program ilk olarak tanıtım filmi ile başladı.

Ardından programın açılış konuşmasını Rıdvan hoca eğitim kültür ve dayanışma vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nurdoğan yaptı.

Daha sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Seyfi Pınarbaşı düzenlenen program hakkında bilgiler verdi.

İl göç idaresi başkanlığı göç uzmanı Kenan Çakabey de göç ve göçmen gerçeği üzerine bir konuşma yaptı.

Program Dondurma şehrinde üç buçuk gün adlı tiyatro oyunu ile son bulurken projeye katılım sağlayanlara katılım belgeleri takdim edildi.