Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürüyor.

“Pusula Maraş” projesi kapsamında düzenlenen gençlik kamplarının ikinci etabı, Başkonuş Yaylası’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kampa sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar da gençlerle bir araya geldi.

Akşam saatlerinde kamp ateşi etrafında gençlerle sohbet eden Atalar, onların düşüncelerini dinledi, sorularını içtenlikle yanıtladı.

Gençlerin ilgisinden ve enerjisinden memnuniyet duyduğunu belirten Atalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan gençlik projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.