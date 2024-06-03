Galatasaray'ın ilgi odağında yetenekli Portekizli futbolcu Rafa Silva bulunuyor. Peki Rafa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafa Silva kariyeri nasıl?



Galatasaray, eski Benfica forması giyen Rafa Silva'yı potansiyel transfer listesine aldı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Galatasaray, yetenekli Portekizli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Bu haber sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki en çarpıcı isimlerden biri olan Rafa Silva ile ilgili detaylar…

RAFA SİLVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'in Forte da Casa kentinde doğdu. Futbol kariyerine Povoense Formaçao altyapısında başladı ve 2004 yazında Alverca altyapısına transfer oldu. 2011'e kadar tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga ve Braga B kulüplerinde oynadı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu. Rafa Silva, orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır ve Portekiz millî futbol takımında da yer almıştır. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir. Bu sezon Benfica formasıyla 44 maçta 18 gol ve 14 asistle dikkat çekmektedir.

RAFA SİLVA KARİYERİ

Rafa Silva, tam adıyla Rafael Alexandre "Rafa" Fernandes Ferreira da Silva, Portekizli profesyonel futbolcudur. Orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayan Silva, hızlı ve teknik becerilere sahip bir oyuncu olarak bilinir. Portekizli millî futbolcu, SL Benfica takımının bir parçasıdır. İşte kariyeri hakkında bazı bilgiler:

Tam Adı : Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva

Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1993

Doğum Yeri : Forte da Casa, Portekiz

Boy : 1,70 m

Mevki : Orta Saha

Kariyerinin Öne Çıkan Noktaları:

Erken Kariyer : Futbol kariyerine Alverca'nın genç takımında başladı ve ardından Feirense'ye transfer oldu.

Braga : 2013 yılında Braga'ya transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Braga formasıyla Portekiz Kupası'nı kazandı.

Benfica : 2016 yılında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da birçok lig şampiyonluğu, kupa zaferleri ve bireysel başarılar elde etti. Özellikle hücumdaki etkinliği ve kritik anlarda attığı gollerle tanındı.

Millî Takım : Portekiz millî takımının da bir üyesi olan Rafa Silva, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) şampiyon olan kadroda yer aldı. Ayrıca çeşitli uluslararası turnuvalarda ve maçlarda ülkesini temsil etti.

Rafa Silva, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde gösterdiği performansla Portekiz futbolunun önemli isimlerinden biri olmuştur. Hızı, top sürme yeteneği ve oyunu okuma kabiliyeti ile tanınır.