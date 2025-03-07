Erşan, uzun saatler süren açlığın ardından iftarda aşırı yemek tüketiminin reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti. Oruç tutanların dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sahur Atlanmamalı

Sahurun önemine dikkat çeken Erşan, şu önerilerde bulundu:

Protein ağırlıklı ve tok tutan besinler tüketilmeli.

Yumurta, peynir, süt ve tam tahıllı ekmek gün boyu enerji dengesini sağlar.

Aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınılmalı.

Bol su içilerek vücudun susuz kalması önlenmeli.

İftarda Dengeli Tüketim

İftarın hafif bir şekilde başlanması gerektiğini belirten Erşan, şu tavsiyelerde bulundu:

Orucun hurma ve suyla açılması önerilir.

Hafif bir çorbanın ardından sebze ve protein dengesi gözetilmeli.

Kızartma ve aşırı yağlı yemeklerden kaçınılmalı.

Sıvı Tüketiminin Önemi

Ramazan boyunca yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Erşan, iftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su içilmesini tavsiye etti. Şekerli ve asitli içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten uzman, bitki çayları ve ayran gibi sağlıklı içeceklerin tercih edilmesini önerdi.

Uzmanlar, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için iftar ve sahurda dengeli ve yeterli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.