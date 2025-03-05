Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan lokma tatlısı tezgahlardaki yerini aldı. Hafif şerbeti ve çıtır dokusuyla özellikle iftar sonrası tercih edilen lokma, Ramazan boyunca vatandaşların en çok tükettiği tatlılardan biri olmaya devam ediyor.

Tatlı ustaları, lokmanın Maraş mutfağındaki özel yerini vurgulayarak, Ramazan ayında talebin arttığını belirtiyor. Sıcak sıcak tüketildiğinde ağızda dağılan bu lezzet, sahurda da enerji veren bir seçenek olarak sofraları süslüyor.

Özellikle iftar sonrası çayın yanında vazgeçilmez bir tat olan lokma, Kahramanmaraş’ın Ramazan kültürünü yaşatan lezzetler arasında yer alıyor.