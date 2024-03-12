Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ve Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş ile Ramazan ayının ilk gününde vatandaşların iftar sofrasına misafir oldu.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik beraberliğimizi daim eylesin. Dedi.

Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş da Tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.