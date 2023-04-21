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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdo Saray Şube Müdürü Ömer Kandilcik “Birbirinden özel lezzetlerimizi misafirlerimiz için hazırladık dedi.”

Bayram şekerinden pastaya, çikolatalardan tatlılara, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine kadar birçok çeşit sizleri bekliyor.

Ramazan Bayramı nın gelmesiyle Akdo ailesi de vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustaların elleriyle hazırladı.

Asrın felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için hizmete başlayan Akdo ’da bayram yogunlu yaşanıyor.

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