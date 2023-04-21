Asrın felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için hizmete başlayan Akdo’da bayram yogunlu yaşanıyor.
Ramazan Bayramının gelmesiyle Akdo ailesi de vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustaların elleriyle hazırladı.
Bayram şekerinden pastaya, çikolatalardan tatlılara, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine kadar birçok çeşit sizleri bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdo Saray Şube Müdürü Ömer Kandilcik “Birbirinden özel lezzetlerimizi misafirlerimiz için hazırladık dedi.”