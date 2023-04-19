Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthöyük köyünde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3'ü, Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu köylerde hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atılıyor.

Bu kapsamda TOKİ, deprem bölgesinde 143 bin 261 köy evi inşa etmek için harekete geçti.

Bölgedeki imar seferberliğinde ilk güzel haber depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi.

Afetzedeler, ilçe merkezindeki çadır, konteyner ve prefabrik evlerde kalırken, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin bazılarında Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.

Yapımına yaklaşık 35 gün önce başlanan ilk köy evlerine, eşyalar, mobilyalar yerleştirildi ve oturulacak hale getirildi. İzolasyon, çatı, pencere, elektrik ve sıhhi tesisatın tamamlandığı evlere mutfak dolapları monte edildi, boya yapıldı. Elektrik direklerinin yerleştirildiği yeni yaşam alanında çevre düzenlenmesine geçildi.

Köy evleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının beklendiği törenle depremzedelere teslim edilecek.

Depremlerde 10 evin yıkıldığı, bazılarında da hasar oluşan 35 haneli mahallede proje çerçevesinde müstakil evlerin yanı sıra cami, ahırlar ve sosyal donatılar da yapılması planlanıyor.