Osmanlı saray mutfağının özel tatlılarından biri olan ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hâline gelen güllaç, bu yıl da Akdo pastanelerinde misafirlerini bekliyor. Hafifliği, lezzeti ve ferahlatıcı özelliğiyle iftar sofralarının baş tacı olan güllaç, Akdo’nun ustalıkla hazırladığı tarifle bambaşka bir lezzet deneyimine dönüşüyor.

Akdo, hijyenik ve kaliteli üretim anlayışıyla hazırladığı güllaç ile Ramazan’da farkını ortaya koyuyor. Süt ve güllaç yapraklarının mükemmel uyumunun damaklarda unutulmaz bir tat bıraktığı bu tatlı, üzerine serpilen taze Antep fıstıkları ve çilekle görsel bir şölen sunarak hem göze hem de mideye hitap ediyor.

Akdo, diğer lezzetlerinde olduğu gibi güllaçta da kaliteye verdiği önemle benzersiz bir tatlı deneyimi sunuyor. Bu Ramazan’da, Akdo’nun eşsiz güllaç lezzetiyle iftar sofralarınızı taçlandırabilirsiniz.