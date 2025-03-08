Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, tasavvuf musikisinin usta ismi Ahmet Özhan, Kahramanmaraşlı sanatseverlerle buluştu. “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” mottosuyla gerçekleştirilen programlar çerçevesinde sahne alan Özhan, dinleyicilere huzur dolu bir gece yaşattı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Ahmet Özhan, geçmişten günümüze uzanan seçkin bir repertuvarla sahne alarak, ilahiler ve tasavvuf müziğinin en değerli eserlerini seslendirdi.

Sanatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği dinletide, Ramazan ayının ruhuna uygun ezgiler yankılanırken, dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının bereketini ve manevi iklimini şehre yaymak adına düzenlediği bu anlamlı program, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik sonunda Ahmet Özhan’a teşekkür eden vatandaşlar, böyle özel bir geceye tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi’ne bu tür etkinlikleri şehre kazandırdığı için teşekkür etti.