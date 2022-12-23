''Yunanistan'ın göçmenlere uyguladıkları artık bir vahşet olmuştur. Üstelik batıdan da bu konuya ilişkin bir ses çıkmıyor. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini besleyenler, bize insan hakları konusunda ders veriyor. 15 Temmuz gecesinde 250 vatandaşımızı şehit eden teröristler bugün birçok Avrupa ülkesinde özgürce geziyor. Klasör dolusu belge ortada, ama barındığı ülkenin güvenlik birimlerinden FETÖ elebaşının malikanesinin kapısını çalan hala olmadı.

Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan kurumlar, sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar''