Kahramanmaraş'ta, Ağcalı Yolu inişinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin arka teker aksında yaşanan sorun nedeniyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç refüjü aşıp takla attı. Ters dönen araçta bulunan üç kişi hafif yaralarla kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağcalı Yolu inişinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin arka teker aksında oluşan arıza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan araç, orta şeritte bulunan refüjü aşarak karşı şeride geçti ve takla atarak ters döndü.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan üç kişiyi titiz bir çalışmayla çıkardı. Hafif şekilde yaralandıkları belirlenen kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olası bir faciayı önleyen en önemli detay ise kaza anında karşı şeritte başka bir aracın bulunmaması oldu. Bu durum, çok daha büyük bir çarpışmanın ve can kaybının önüne geçti.