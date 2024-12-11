Kahramanmaraşlı öğrenciler İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 398 takımın katıldığı Fibonacci İnternational Robot Şampiyonası Line Following kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, elde ettikleri başarı ile göğüs kabartan Kahramanmaraşlı ortaokul ve lise öğrencilerini konuk etti. KİÜ Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleşen ziyarette, öğrencileri Senato Salonu’nda kabul eden Prof. Dr. Bakan, şampiyon öğrencileri kutladı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Rektör Bakan, “Ben bu başarıyı alkışlarım” dedi. Kahramanmaraşlı öğrencilerin elde ettikleri başarının iftihar vesilesi olduğunu dile getiren Bakan, şöyle devam etti:

“Bilim ve teknoloji alanında uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırdınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri, öğretmenlerinizi, ailelerinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin yüz akısınız. İnşallah gelecekte hem kentimize hem ülkemize hem de insanlığa faydalı projelerde yer alacaksınız. Bu başarılarınızın artarak devam etmesini ümit ediyorum.”

Öğrencileri KİÜ dersliklerini ve bilgisayar laboratuvarlarını da görmeye davet eden Rektör Bakan, “Biliyorsunuz üniversitemizde bilim ve teknoloji ile mühendislik alanlarında bölümler açıyoruz. İnşallah hepiniz göreceksiniz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bundan birkaç yıl sonra çok daha iyi noktalara gelecek. Şimdiden bunun işaretlerini veriyoruz. Özellikle Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulumuz Türkiye’nin en yüksek puanları ile tercih edilen programlara sahip. Bu yönde bölüm ve programlar açmaya, ülkemiz ve milletimiz için katma değer üretecek alanlara yönelmeye devam edeceğiz. Ayrıca ben sizlerin de Karacasu Kampüsümüzü ziyaret etmenizi isterim. Kampüsümüze gelin, laboratuvarlarımızı ziyaret edin, hocalarımız ve öğrenci ağabeylerinizle tanışın. Bakarsınız belki gelecekte sizler de üniversitemizi tercih edip aramıza katılırsınız” diye konuştu.

Renkli diyalogların gerçekleştirdiği ziyaretin anısına Rektör Bakan tarafından öğrencilere powerbank hediye edildi. Takımın eğitmenliğini yapan eğitimciler Mehmet Kaya, Abdullah Aybaş, Suat Kara, Alaaddin Kayserili, Nigar Kaya, Meltem Yıldırım ve Aysun Özkaynak’a da tebriklerini ileten Rektör Bakan, ekip adına Mehmet Kaya’ya plaket takdim etti.