Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı:

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kadim şehri esaret zincirlerinden kurtaran aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve tazimle yâd ediyorum.

Bilindiği üzere Maraş Millî Mücadelesi, mahiyeti itibariyle Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk meşalesi, bağımsızlığa gidilen yolun başlangıç noktasıdır. Maraşlının iman ve inancıyla 12 Şubat 1920’de yazdığı destan, dalga dalga Anadolu sathına yayılmış, Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde hür ve müstakil yaşama kavuşmuştur.

Elbette 105 yıl önce düşmana karşı emsalsiz bir destan yazan ve küllerinden doğan Kahramanmaraş, bugün yine bir inşa süreci yaşamaktadır. 6 Şubat asrın felaketinin ardından büyük yıkım yaşayan, binlerce vatandaşını kaybeden Kahramanmaraş, yine yaralarını sarmakta ve ayağa kalkmaktadır.

Tabi kaybettiğimiz vatandaşlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın eksikliğini bir ömür boyu kalplerimizde hissedecek, onları asla unutmayacağız. Ama diğer taraftan Kahramanmaraş’ın her anlamda ihya edilmesi için gereken gayreti gösterecek ve fedakarca çalışacağız. Biz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bu şiarla hareket ediyor ve üniversitemizi her geçen gün bir adım daha öteye taşımanın çabası içerisinde oluyoruz.

Burada şu noktaya da özellikle dikkati çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremin hemen ardından Kahramanmaraş için çok önemli bir müjde verildi ve kentimiz havacılık ve savunma sanayii noktasında önemli bir merkez olarak belirlendi. TUSAŞ ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile de Havacılık Anonim Şirketi kuruldu. Biz de bu doğrultuda üniversitemiz bünyesinde Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nu açtık ve bu yıl ilk öğrencilerimizi aldık. Ne mutlu bizlere ki bu yüksekokulumuz, Türkiye’nin en köklü üniversitelerindeki emsallerinin bile üzerinde puanlarla tercih edildi ve bizlere büyük bir gurur yaşattı. İnşallah bu okulda eğitim gören çocuklarımız Airbus’ta, TUSAŞ’ta kariyerlerine devam edecek ve ülkemize hizmet edeceklerdir. Biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirecek, hem de araştırma-geliştirme süreçlerinde katkı sunacağız. Tabi sektör için fakülte düzeyinde de adımlar atıyoruz. Yüksekokulumuzun yanı sıra üniversitemiz bünyesinde Havacılık ve Uzay Fakültesi kurulması için de YÖK Başkanlığımız nezdinde girişimlerimizi yaptık ve bu sürecinde müspet bir şekilde sonuçlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda dün ülkenin bağımsızlığı için öncü olan Maraş, inşallah bugün de savunma sanayiinde öncü bir noktaya gelecektir.

Tabi çalışmalarımız sadece bu alanlarla sınırlı değil. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Yazılım Mühendisliği’ni açtık ve geleceğin bilişimcilerini yetiştirmeye başladık. İletişim Fakültemiz bünyesinde eğitim veren Dijital Oyun Tasarımı Bölümümüzde de yine dijital dünyada yerini alacak gençlerimizi eğitiyoruz. Ayrıca üniversite olarak kentimizin turizm

alanına da katkı veriyoruz. Turizm alanında yapılan çalışmalarda paydaş olurken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz ile de hem Kahramanmaraş mutfağını öğrencilerimize tanıtıyor, hem de bu mutfağın tanıtımına katkı yapıyoruz.

Dolayısıyla Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyor ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İnşallah bu emek ve gayretlerimiz müspet sonuçlar verecek ve İstiklal Üniversitesi Türkiye’nin en seçkin yükseköğretim kurumları arasında yerini alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı tebrik ediyor, şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahraman ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun.