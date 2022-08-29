Görüşmede Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a KSÜ’de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten ve KSÜ’de yapılan çalışmalarla ilgili aldığı bilgilerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili bilgiler aktararak kamu denetçiliğinin önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can “Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın kurumlar bazında çözemediği sorunlarını anlatacağı önemli arabulucu niteliğindeki kurumların başında gelmektedir. Biz de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik, görüş alışverişinde bulunduk ve üniversitemizdeki çalışmaları anlatma fırsatı bulduk.” dedi.