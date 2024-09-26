Birçok fakülte ve bölümde uzaktan eğ-itime devam eden KSÜ bu dönem itibariyle yeniden yüz yüze eğitime geçecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım isteyen her öğrencinin artık okuluna gelebileceğini vurgulayarak öğrencilerin kesintisiz bir eğitim almaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Ayrıca kent genelinde yaşanan öğrenci yurdu sıkıntılarının da bir an önce halledileceğine dikkat çeken rektör yasım öğrencilerden devam zorunluluğu istemediklerini de sözlerine ekledi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu