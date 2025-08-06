Kahramanmaraş’ta bu yıl “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen fuarda, aile odaklı programlar büyük beğeni topladı.

Fuarın en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alan “Aileler Yarışıyor” ve “Çocuklar Yarışıyor” yarışma programları, eğlenceli anlara sahne oldu. Türkiye’nin sevilen yazar ve sunucularından Mehmet Ercan ile minyatür karakteriyle tanınan Murat Demir’in sunumları eşliğinde gerçekleşen programlara KAFUM Fuar Alanı’nda binlerce kişi katıldı.

Sahneye çıkan çiftler ve çocuklar, hem bilgilerini hem de iletişim becerilerini sergileyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Espirili sorular, eğlenceli oyunlar ve seyirciyle kurulan sıcak diyaloglar, programın temposunu hiç düşürmedi. Yarışmacıların sergilediği performanslara kahkahalar ve alkışlarla karşılık veren izleyiciler, coşkulu atmosferin bir parçası oldu.

Yarışmalarda dereceye giren ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, aile bireylerinin birlikte vakit geçirdiği bu sosyal etkinlik, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Etkinliğin sunucuları Mehmet Ercan ve Murat Demir’in samimi ve enerjik sunumları ise programa ayrı bir canlılık kattı. Organizasyon, toplumda aile bağlarının güçlendirilmesine ve birlikte kaliteli zaman geçirmenin önemine dikkat çekerek büyük bir farkındalık oluşturdu.