Galatasaray, Leroy Sane Transferinde Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal’i Geride Bıraktı

Transfer döneminde sıkça karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Leroy Sane transferinde kozlarını paylaştı. Arsenal, Al Hilal, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın teklif sunduğu Alman yıldız, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Fenerbahçe ve Al Hilal en yüksek maaş teklifini yaparken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı Sane'nin kararında etkili oldu.

Galatasaray’ın Leroy Sane’ye Yaptığı Teklif

Galatasaray, Leroy Sane’ye imza parası dahil yıllık 10 milyon Euro teklif etti. Bu cazip teklifin ardından teklife sıcak bakan Sane, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Leroy Sane’nin Performansı

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkan Leroy Sane, 13’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 6 asist yaptı. Toplamda 19 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız isim, kariyerine artık Galatasaray’da devam edecek.

Leroy Sane Bu Gece İstanbul'da

Dünyaca ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Leroy Sane bu gece saat 01.00 civarında İstanbul'a iniş yapacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na gitmesini istemiyor ve transferi kısa sürede resmen açıklamayı hedefliyor.