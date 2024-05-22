Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv alanda mülkiyeti ve hak sahipliği bulunan vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantıda, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan GÜL, vatandaşları süreç hakkında bilgilendirdi.

Toplantıya, depremden etkilenen bölgelerdeki hak sahipleri ve mülk sahipleri büyük ilgi gösterdi. Toplantının amacı, kentsel dönüşüm sürecinde atılacak adımlar, hak sahiplerinin hakları ve mülkiyet durumu hakkında detaylı bilgi vermekti. Bedri Sinan GÜL, yaptığı sunumda, kentsel dönüşüm projelerinin önemine ve süreç içinde vatandaşların karşılaşabileceği her türlü sorunun çözümü için gösterilen çabalara dikkat çekti.

Toplantıda, kentsel dönüşüm projelerinin aşamaları, hak sahiplerinin bilmesi gereken hukuki ve idari süreçler, yerleşim alanlarının planlaması ve yeni yapılacak konutların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca, katılımcıların soruları yanıtlandı ve onların görüş ve önerileri alındı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu bilgilendirme toplantısı, kentsel dönüşüm sürecinin daha bilinçli ve katılımcı bir şekilde ilerlemesine katkı sağladı. Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarında vatandaşların aktif katılımı ve bilgilendirilmesi, sürecin başarısı için büyük önem taşıyor.