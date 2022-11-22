Rıdvan Hoca Vakfı tarafından Sevgi Evleri’nde kalan ve farklı okullarda okuyan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için Notebook Bilgisayar dağıtımı yapıldı.

Program kapsamında Kahramanmaraş’ta eğitim gören yetim ve öksüz çocuklar ile koruma altında olan çocuklara toplamda 50 adet Notebook Bilgisayar dağıtıldı.

Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Seyfi Pınarbaşı, “çağdaş eğitimin ihtiyaçlarını çocuklarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.