Filistin'de İsrail askerleri tarafından Şehit edilen 4 yaşındaki Rim anısına düzenlenen program Kuran-ı Kerim okunması ve dua ile başladı.

Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı programda, Filistin’le ilgili şiirler okuyan çocuklar, toplu olarak Filistin Kebra dansı yaptılar.

Günle ilgili duygu ve düşüncelerini de resim ve şiirlerle anlatan çocuklar, çalışmalarını Vakfın panosuna ‘da astılar. Yaklaşık 2 saat süren program sonunda Hilal Tanıdır isimli çocuğun Basın açıklamasının ardından program sona erdi.