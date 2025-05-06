Robin Berat Güner’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Elbistan 4.Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada, tutuklu sanık Y.D’nin tahliyesine karar verilmişti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etmiş ve sanık Y.D. tekrar tutuklanmıştı. Davanın 3. ve karar duruşması görüldü. Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Anne Elif, baba İbrahim Güner ve çok sayıda yakını ile sevenleri de adliyede yerini aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın ehliyetsiz ve bilinçli bir şekilde araç kullanarak küçük bir çocuğun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına hükmetti.