Şehrin eğitiminde lider bir görev üstlenen Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, festivaldeki yarışmalarda üstün başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Her seviyede derece kazanan öğrenciler, hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, Robotik Kodlama öğretmeni Funda Kalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Okul olarak öğrencilerimizi çok yönlü bir eğitimle hayata daha donanımlı olarak hazırlıyoruz. Bu başarı, onların azminin ve çalışmalarımızın bir sonucudur” dedi.

Yarışmalara katılan öğrenciler ve veliler ise desteklerinden dolayı okullarına teşekkür ederek, elde edilen başarının Bahçeşehir Koleji ailesinin bir gururu olduğunu vurguladılar.

Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali, bilim ve teknoloji alanında gençlerin yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform sunarken, Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü’nün bu başarıları festivale ayrı bir anlam kattı.