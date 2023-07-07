İstanbul'da üniversite okurken tanışan 32 yaşındaki Uğur Çapa ve 26 yaşındaki Alona Popova, 5 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Yüksekova'ya gelen Çapa ve Popova, ilçedeki yöresel geleneklere göre düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Rus geline 2 gün süren düğün yapıldı

İlçede 2 gün süren düğüne katılan davetliler, halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Çapa, 2018'de erasmus programı kapsamında okuduğu üniversiteye gelen Popova ile tanıştığını söyledi.

"Düğünden sonra hayatımızı Yüksekova'da sürdürmeyi düşünüyoruz"

Çapa, "Düğünden sonra hayatımızı Yüksekova'da sürdürmeyi düşünüyoruz. Ailemin kültürünü tanımasını istiyorum. Yıllardır İstanbul'da çalışıyordum, artık işimi burada sürdüreceğim. Saç ekim uzmanıyım. Eşim de sağlıkçı, aynı işi yapıyoruz." dedi.

"Değişik ülkeler gezdim ama buranın insanları gibisini görmedim"

Popova ise eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Yüksekova'yı çok sevdim, insanlar çok temiz, çok sıcakkanlı. Burada yaşamak çok güzel. Burada yaşayacağız ama tatil amaçlı yurt dışına gidip gelebiliriz. Kore ve Çin'e gittim. Değişik ülkeler gezdim ama buranın insanları gibisini görmedim. Çok içtenler, aile bağları çok güçlü. Halay çekmeyi öğrendim." diye konuştu.