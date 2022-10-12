Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından sürdürülen Tekke Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yapımında sona gelinen Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı 2. Etap Konutları’nda kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, güney cephe bölümlerindeki 23 hak sahibine tahsis edilecek konutların yerleri belirlendi. Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı 2. Etap Konutları’nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Tahsis edilecek konutları belirlenen hak sahipleri, yaşadıkları sevinci belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hak Sahiplerinden Başkan Güngör’e Teşekkür

Kura çekimi sonucu yaşadığı sevinci belirten Hülya Yıldız, “Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Yaşadığım sevinci tarif etmekte güçlük çekiyorum. Rabbim herkese evinde hayırla oturmayı nasip etsin” dedi. Sariye Demir ise, “Bu süreçte her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu. Hak sahiplerinden Muhammet Dilli, “Bu konutları büyük bir merakla bekledik ve gerçekten beklediğimize de değdi. Çok güzel oldu. Hayrettin Güngör Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.