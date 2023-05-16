Galatasaray'da, Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey'in yerine teknik direktör Okan Buruk Leo Dubois'ya şans verecek.
Sol bek performansıyla büyük beğeni kazanan ve teknik direktör Buruk'tan tam not alan Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında da 11'de başlaması bekleniyor.
Ceza sınırındaki isimler
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.