Geleneksel Ağustos Fuarı, coşkulu etkinliklerle devam ediyor. Şehrin önemli sağlık kuruluşlarından HG Hospital, fuarda yerini alarak vatandaşlara sağlık alanında bilgilendirme hizmeti sunuyor.

HG Hospital standını ziyaret eden vatandaşlara, hastanede sunulan check-up hizmetleri ve uzman doktorlar hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Sağlık bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, fuara özel bir de sürpriz hazırlandı.

Fuara gelenler arasında yapılan çekilişle, 10 kişiye ücretsiz check-up paketi hediye edilecek. Katılımın yoğun olduğu HG Hospital standında, sağlık kontrollerine dair merak edilen pek çok soruya da uzman personel tarafından yanıt veriliyor.

Vatandaşlar, fuar boyunca HG Hospital standını ziyaret ederek hem sağlıkla ilgili bilgi alabiliyor hem de çekilişe katılarak check-up kazanma şansı yakalıyor.